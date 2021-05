Siglos después de sus turbulentos comienzos en combates medievales, la nobleza, lejos ya de sus viejas fortalezas, sigue reclamando nuestra atención a través de la prensa rosa, por ejemplo.

Pero sin privilegios medievales, en pleno siglo XXI, ¿tiene sentido que siga existiendo la aristocracia?

"Creo que debe existir, pero siempre y cuando la tome la gente como un símbolo y fomentadora de la cultura y actividades de ayuda a los colectivos", justifica Manuel Pardo de Vera, presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España.

"No pensamos que seamos mejores que nadie, solo un tonto de baba puede creer que al tener un título nobiliario se te aparece la virgen", asegura Javier Timermans, jurista y marqués de Villapuente de la Peña.

"No tiene sentido que exista la nobleza a estas alturas porque se supone que estamos en una democracia y todos somos iguales y no hay clases. Tenía sentido en regímenes feudales donde los nobles eran una clase alta que tenía un trato diferenciado, si eso no existe, no tiene sentido que siga existiendo", denuncia Eva Belmonte, periodista y directora de Civio.

Además, laSexta Columna también recuerda cómo PSOE y PP han renovado títulos nobiliarios concedidos por Franco, como recoge el vídeo.