Así se transformarían los refranes con la influencia del cambio climático: ¿En abril aguas no vi?

España siempre ha sido un país de refranes, hasta los premios nobeles han utilizado esta sabiduría popular.

En este ámbito también hay espacio para los refranes meteorológicos, a los que el cambio climático también ha cambiado. Algo que comprobamos con científicos, agricultores, empresarios y hasta una ministra.

¿Cómo quedarían los refranes populares si no frenamos el cambio climático? Nuestros invitados cambiarían 'hasta el 40 de mayo no te quites el sayo' por el 'hasta el 40 de marzo no te quites el sayo'. Además, creen que el 'en abril aguas mil' se podría transformar en el 'en abril aguas no vi'.

Las terribles consecuencias del cambio climático: "En 2050 se producirán 12.000 muertes anuales por el calor"

Fenómenos tropicales que no existían, lluvias torrenciales, aumento de incendios... el cambio climático llega para quedarse