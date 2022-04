En Doñana, hay pueblos enfrentados por el agua con la que regar sus cultivos: en la cuenca del Guadalquivir, los embalses están bajo mínimos pero hay regantes en la zona que siguen presionando a las instituciones para conseguir más agua. "Yo creo que estamos los humanos por encima de los bichitos y me niego rotundamente a que a mí se me quite el agua para que la beba la rana", argumentaba uno de ellos durante una reunión de la Confederación Hidrográfica.

Sin embargo, el agua no es para las ranas, aunque ellas también son necesarias para garantizar la supervivencia de los agricultores. "Aunque sea el animal más pequeño, como pueden ser los insectos o en este caso la rana, todos forman parte de un ecosistema, son importantísimos para que todo lo demás se mantenga", explica a esta respecto la responsable de Meteorología de laSexta, Isabel Zubiaurre.

"Las ranas se alimentan de insectos. Si no hay ranas, los insectos están en el ambiente y por tanto se pueden propiciar las plagas. Con lo cual todo ser vivo tiene un papel fundamental en el ecosistema", abunda la experta, cuya intervención puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

El pueblo de Sevilla que cada noche se queda sin agua

De 23:00 a 06:00 horas, en Pedrera se corta el agua. Una situación que altera la vida de sus habitantes, tal y como explican en este vídeo de laSexta Columna: