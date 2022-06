Pedro es el dueño de un chiringuito a orillas del Mar Menor. Sin embargo, este verano, lejos de alcanzar el 'nirvana estival' espera una temporada en la que sentarse a comer después de darse un baño no será posible: el Mar Menor a la orillo del chiringuito de Pedro forma una línea de espuma que espanta a bañistas.

"A nadie le apetece bañarse con peces muertos", reconoce el hostelero, que asegura que "hay gente que vendrá, vera el estado de la playa y se irá". "La gente ya no viene un mes porque tienes una casa en la playa y no te puedes bañar, tienes que coger el coche e irte a otro sitio", explica. Por eso, cree que el chiringuito dejará de ser rentable y lo cerrará por las mañanas: "Solo abrirá por las tardes para cenas y poco más no hay gente en la playa la gente no se baña no vas a ver sombrillas". Un hecho que conlleva menos contratos y menos compras... en definitiva, frena la economía de la zona. Lo cuenta en el vídeo principal de esta noticia.