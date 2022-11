¿Cómo ha cambiado el ocio nocturno desde la Ruta del Bakalao? laSexta Columna sale a la calle para preguntar a los jóvenes españoles si se unirían a fiestas como aquellas. Muchos de ellos no se ven, pero no por la música, sino por el dinero.

Los bares de copas ya no son lo que eran. En la década posterior a la crisis de 2008 desapareció el 64% de los locales y los empresarios confirman que ya no se sale varios días a la semana y que no se cambia tanto de discoteca como en la Ruta del Bakalao. Hoy en día los gustos musicales son también diferentes.

Sobre esto último, Toni 'El Gitano', ex DJ de 'Chocolate', uno de los tempos de la Ruta del Bacalao, señala en el vídeo sobre estas líneas que "ahora la gente joven no escucha música, escucha el puto reguetón, que lo tenían que prohibir y meter en la cárcel a los que la hacen y a los que la escuchan". Además también apunta que el cerebro de los jóvenes "está totalmente obstruido, comido, y hay que llevarlos a una escuela de salvación".