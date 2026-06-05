María Llapart, sobre la entrada de la UCO a Ferraz: "Al Congreso llega como un tsunami que lo arrasa todo"

La alerta llegó a las 8:47 h, poco antes de que diera comienzo la sesión de control en el Congreso de los Diputados. El primer medio que publicó la noticia fue 'El Confidencial'.

El 27 de mayo de 2026 la UCO irrumpía en Ferraz para requerir documentación sobre el caso Leire. La noticia, cuando llegó al Congreso, llegó "como un tsunami que lo arrasa todo", afirma María Llapart, cronista parlamentaria en laSexta

Y es que la entrada se produjo poco antes de que comenzara la sesión de control. La periodista cuenta que quedaban pocos minutos para las nueve de la mañana y justo todos los diputados estaban dirigiéndose al hemiciclo. "De repente salta la noticia en todos los móviles, de todos los periodistas que estamos en el pasillo", recuerda.

La periodista señala que en esa primera alerta explicaban que el registro de la Guardia Civil en la sede del PSOE se estaba llevando a cabo por presunta financiación ilegal. El primer medio que publicó la noticia fue 'El Confidencial'.

José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial' cuenta que ellos sabían que la UCO iba a entrar a Ferraz y publicaron la noticia a las 08:44 h. "También sabíamos que lo que se estaba investigando era una presunta trama de facturas falsas", añade.

El periodista señala que, en un primer momento, la información con la que contaban "apuntaba más a la existencia de presuntas tramas ilegales para financiar el partido". "Pero en realidad lo que hacía esta trama y nosotros contamos era utilizar presuntas facturas falsas para sacar dinero del partido socialista y financiar esas cloacas", añade.

Llapart señala que esa mañana ocurrió algo fuera de lo común ya que a las 08:45 h anunciaron que Alberto Núñez Feijóo tenía "ganas de hablar" y que iba a hacer unas declaraciones frente a los medios.

"Los miércoles de sesión de control el líder del Partido Popular nunca entra por la puerta principal de palacio y nunca se cruza con los periodistas que estamos en el pasillo", cuenta la periodista, "eso nos llama la atención y, claro, nos llama también la atención que varios minutos después de que nos anunciaron que Feijoo quería hablar, salta la noticia". Desde Génova, como señala la cronista parlamentaria, negaron que tuviera información privilegiada.

Con el paso del tiempo, la información se fue acotando hasta que se confirmó que se trataba del caso Leire. Leire Díez, una misteriosa mujer de rojo cuyo currículum, según expone Olmo, "es bastante difuso".

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