Mientras Edmundo González se ha exiliado recientemente a España, quién se ha quedado en Venezuela combatiendo a Maduro es María Corina Machado, que tiene una profesión de riesgo: opositora al régimen de Maduro.

Según la ONG Acceso a la Justicia, el chavismo ha inhabilitado para ejercer de cargo público a más de 1400 ciudadanos durante los últimos años. "No hay libertad política y existe una persecución sistemática de la oposición y de cualquier tipo de disidencia política, ya sea articulada dentro de la oposición o fuera de ella", apunta Gustavo Palomares, director del Instituto General Gutiérrez Mellado, en el vídeo sobre estas líneas.

"Es la antítesis del Gobierno. Muy conservadora, por eso tiene simpatía entre partidos políticos y gobiernos de otros países incluyendo España", comenta Antonio Acosta, catedrático emérito de Historia de América de la Universidad de Sevilla, que asegura que Corina Machado "ha sido de los líderes políticos más acosados en los últimos años y sin embargo ha sido una de las más resistentes".

María Corina Machado no se pudo presentar en las últimas elecciones porque la justicia venezolana no permitió su inscripción en un ambiente en el que Maduro auguraba sangre si no ganaba él. Tras las elecciones fue ella quien invitó al ejército a intervenir en favor de la oposición: "Ha reiterado ya que hay que organizar una invasión militar mixta por parte de ejércitos extranjeros. No hace falta que diga 'y a la cabeza Estados Unidos'", opina Acosta.