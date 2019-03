Luis Berenguer: “En la CNC dábamos opiniones que no gustaban ni a empresas ni a Gobierno”

Berenguer ha sido el único alto cargo de Competencia que ha querido hablar para laSexta Columna. Su principal queja de aquellos años al frente de la Comisión, la falta de medios: “La CNC tenía un presupuesto de alrededor de 12 millones de euros, era ridículo. Me hacía gracia cuando se hacían inspecciones simultáneas a quienes se tenia sospeccha de que eran miembros de un cártel no se podían hacer a todos a la vez porque no había inspectores suficientes”.



El escándalo de los sobres

En 1977 con las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, 15 empresas dedicadas a la fabricación y distribución de sobres pactaron sus precios. Formaron un cártel para repartirse el mercado de los sobres de papel usados en la votación. Y lo siguieron haciendo en todas las elecciones celebradas en España hasta 2010.

También se repartieron el mercado de todos los sobres blancos que se han vendido y distribuido en España en esos 13 años. Este escándalo salió a la luz gracias a una empresa que delató a las demás. Se acogió al llamado ‘programa de clemencia’, creado por ley en 2007.

“Como consecuencia de la aplicación del programa de clemencia, quienes habían formado parte de un cártel lo denunciaban, se investigaba y se ha podido desmantelar cárteles de productos de belleza o de sobres y papeletas electorales”, explica Berenguer.

El Gobierno Rajoy ha transformado el organismo público que vigila la competencia. Ahora los reguladores de los diferentes sectores están unidos en una única comisión, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Pero,¿es realmente efectiva esta vigilancia del Estado?

“El efecto más grave que tuvo la creación de la CNMC fue que se hizo de una manera demasiado precipitada. Es posible que se hayan cometido errores pero el tiempo nos dirá si se han equivocado o no”, asegura Berenguer.

“Me parece que los inspectores de la CNMC son los mismos pocos que había antes y siguen siendo escasos. Se estima que sólo se descubre el 20% de los cárteles existentes. Para descubrir el 80% restante queda mucho tajo por hacer”, añade el expresidente de la extinta Comisión de Defensa de la Competencia.