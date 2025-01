Un juez, al ver a una menor víctima de explotación sexual rodeada de abogados de los acusados: "No es el escenario más adecuado"

La fase de instrucción del 'caso Baúl' comienza hace 10 años, cuando una de las víctimas de esta red de prostitución de menores en Murcia, que se lleva las manos a la cara llorando, se tiene que levantar para identificar a los acusados.

En ese momento, los abogados que los defienden, la rodean de manera agobiante. Un ambiente poco apropiado para la declaración de menores que han pasado por un trauma así.

"Tiene que hablar más alto, muy fuerte, grite", "Hable alto como yo estoy haciendo, haga ese esfuerzo", le interpela el magistrado, que ante el llanto de la víctima le pide que se "relaje": "Estamos entre amigos, si aquí no pasa nada", llega a decirle.

"No había visto las imágenes, me quedo de piedra", afirma Marta Latorre, portavoz del colectivo feminista Fuste, en el vídeo sobre estas líneas: "Que sea en una institución encargada de administrar justicia, que una persona con el estatus que tiene un juez se refiera a ella de esa manera en la que seguramente se ha visto sometida en otras situaciones, me parecen muy desconcertantes", añade.

Miguel Rivera, juez de la Audiencia Provincial de Murcia, valora la actuación de su colega: "El escenario en el que se produce esa declaración desde luego que no es el más adecuado para la exploración de una menor", asegura, si bien añade que "creo que se ha avanzado mucho y ahora las declaraciones de las menores se hacen en salas amigables y sin presencia de los profesionales porque es un escenario amedrentador para una menor".

Elisa Reche, directora de 'eldiario.es' en Murcia, opina que la manera de preguntar en estas audiencias provoca que "las menores se sientan culpabilizadas, no se sienten tratadas con respeto, no se sienten tratadas con la sensibilidad y el dolor que estos hechos les han causado", sentencia.