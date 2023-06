El fútbol es un deporte de once contra once en el que, a veces, se ha colado el odio. Sin embargo, cuando laSexta Columna pregunta en varios estadios españoles, la primera reacción del aficionado es negar la mayor: "Racismo en España y en el campo de fútbol no existe", apuntan desde Mestalla, el campo del Valencia, donde un hombre afirma que "el problema es que hay ciertos momentos en los que la gente se viene un poco arriba".

"No hay racismo en ningún estadio, puesto que son alabados muchos jugadores de color", explica un aficionado del Sevilla. Por su parte, en el Bernabéu comentan que "hay racistas en los estadios, racismo en general no", si bien también hay quien defiende que "lo hay, es evidente y es algo que hay que erradicar". "Lo que pasa en los estadios de fútbol, o en el deporte, con el racismo no es más que una expresión más del racismo que hay en la sociedad", señala Desirée Bela-Lobedde, activista antirracista, en el vídeo sobre estas líneas.

Los aficionados no se consideran especialmente racistas, aunque si rascamos reconocen que insultos como "negro de mierda", "maricón" o "hijo de puta" son tan habituales como las bufandas o las banderas. Hay quien se excusa asegurando que es una forma de 'pasar por el diván: "Hay gente que viene a saciar sus penas de alguna manera", explica un aficionado del Athletic de Bilbao.