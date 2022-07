Cerca de cuatro de cada diez españoles admiten haber probado alguna vez el cannabis, pese a las prohibiciones. ¿Y nuestros diputados? Son ellos quienes tendrían que decidir sobre su uso. Por ello, un equipo de laSexta Columna preguntó en diciembre de 2021 a los portavoces de los partidos en el Congreso.

En el caso de Felipe Sicilia, portavoz del PSOE, este confesó que lo ha probado, aunque, según dijo, "de una manera muy puntual", mientras que Gabriel Rufián, portavoz de ERC, afirmó que "quien diga que no la ha probado, miente". Por su parte, Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, reconoció que fumó marihuana "de joven".

"Lo he probado, efectivamente", expresó Íñigo Errejón, portavoz de Más País, algo que también confesó Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, quien manifestó que lo hizo "como muchos españoles, cuando era joven". "Tengo 54 años, soy hijo de la generación de los años 80, claro que sí", respondió Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos.

La única que negó haber fumado marihuana fue Cuca Gamarra, portavoz del PP: "La verdad es que no. Me la ofrecieron, pero decidí no hacerlo", aseguró. En el vídeo principal que acompaña a esta noticia puedes escuchar todas las respuestas de nuestros diputados.

Y en lo referente a legalización a nivel medicinal, hubo unanimidad: "Lo que tiene que ver con el uso terapéutico, somos favorables", declaró Cuca Gamarra, al tiempo que Sicilia defendió que "puede servir para mejorar la calidad de vida de algunos enfermos". "La prohibición supone, simplemente, taparse los ojos", expresó Bal, una opinión similar a la de Rufián, quien dijo que "no regularlo, intentar no hablar de ello, no lo hará desaparecer".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta Columna de diciembre de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.