Liliana Segre es una superviviente del campo de concentración de Auschwitz que en numerosas ocasiones ha contado lo que vivió para que nunca se olvide. Por ello, a sus 92 años vive amenazada por la extrema derecha. "Es la persona más anciana con escolta de Europa", explica Paolo Berizzi, periodista del diario La Repubblica que ha dedicado su vida a investigar el ascenso del fascismo en Italia.

"Me decían que estaba obsesionado con el fascismo, que soy un paranoico", comenta Berizzi, que recuerda que "decían que eran cuatro gatos". Sin embargo, afirma, "esos cuatro gatos se han multiplicado y han encontrado legitimación por parte de los partidos del Gobierno, del poder".

En su entrevista con laSexta Columna, de la que no se puede revelar dónde se realizó, este periodista cuenta que tiene que vivir con escolta porque grupos de fascistas "han invadido todos los espacios de mi vida, de mi trabajo. Han vandalizado mi casa". "Antes solo la mafia intimidaba a los periodistas. Desde hace años los fascistas han aprendido a hacerlo y muy bien", afirma Berizzi en el vídeo sobre estas líneas, donde también asegura que, tras la victoria de Meloni "me han escrito de todo. Muere, huye, suicídate, ahórcate, que me quitarán la escolta y que sin ella irán a por mí".