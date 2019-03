Guía de cómo ser rico y no pagar los impuestos que pagan todos los españoles

EL GOBIERNO SEÑALA A LOS MENOS CULPABLES

Llevarse el dinero fuera de España, ingresar en una SICAV o acogerse a la amnistía fiscal, son algunos de los pasos que siguen las grandes fortunas en España para no pagar los impuestos que pagan el común de los mortales. Algunas de estas prácticas son delictivas y otras no tanto, la ley habilita resquicios para que los ricos no 'sufran'.