Para explicar por qué que el PIB crezca no es necesariamente bueno, laSexta Columna muestra la curiosa protesta de un grupo en defensa del río Ter, que ha versionado la canción de 'Bola de dragón' para denunciar la contaminación de las macrogranjas de cerdos y su uso abusivo de agua.

Ginesta Rodríguez, presidenta de este grupo, lucha contra un negocio que ha pasado por encima de los humanos. Literalmente, porque actualmente hay ya casi 8 millones de cerdos en Cataluña. Más que personas, y gastan mucha agua. Un problema que se agudiza en los alrededores de Torelló, en la provincia de Barcelona

"Hay más de un millón de cerdos, seis por habitante", explica Ginesta en el vídeo sobre estas líneas. El modelo de las macrogranjas porcinas lleva años creciendo. Más producción en busca de beneficios económicos. "Son las reglas del juego de nuestra sociedad, donde todo está diseñado para crecer. Somos rehenes del crecimiento", apunta Antonio Turiel, investigador en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.

Ginesta cree que el crecimiento de las macrogranjas en la zona tiene una consecuencia: "Tenemos alguna fuente que está once veces más de nitrato de lo que se puede tener en un agua potable". Cataluña vive hoy la peor sequía del último siglo y, mientras, las macrogranjas no paran de usar y usar agua. Su crecimiento engorda nuestro PIB, pero no tiene en cuenta los daños ecológicos. Esa es, precisamente, una de las denuncias del decrecimiento.