Francisco Ferre es psiquiatra y dirige la unidad especializada en adicciones del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. En el vídeo sobre estas líneas, asegura a laSexta Columna que a drogas o juego, en los últimos años se ha unido la adicción a las redes sociales, cada vez más en adultos.

La potencialidad adictiva de las redes comienza con síntomas como la abstinencia: "El día que no puedo acceder a internet al móvil, me disgusto, lo paso mal, ya tengo abstinencia. Hay un momento que ya no puedo parar, me gustaría, pero no me puedo detener", explica el experto, que señala que "es un concepto psicológico que tiene que ver con la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad".

laSexta Columna a la calle a comprobar lo extendido que está el uso abusivo del móvil y descubre cómo la mayoría de los entrevistados dedican entre 6 y 8 horas al día. "Estamos dando de comer a un sistema que nos pide permanente disponibilidad y esa disponibilidad es la que está provocando muchos trastornos de la conducta", afirma el profesor de Filosofía Carlos Javier González.