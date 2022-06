En el entorno educativo también hay desigualdades. Así lo demuestran los datos, que dicen que casi el 60% de los alumnos que llegan a la universidad en España son de clase alta, mientras que menos del 10% pertenecen a la clase baja. ¿Por qué ocurre esto? Para explicarlo, laSexta Columna ha reproducido un experimento realizado en EE.UU., donde a la hora de competir en una carrera se tenían en cuenta una serie de factores.

¿Tenías acceso a clases extraescolares? ¿Te pagaban tus padres algo para que te ayudara en tu futuro laboral? ¿Has tenido que trabajar para ayudar con la matrícula? son algunas de las preguntas que plantea el programa en el vídeo sobre estas líneas, donde también se recoge una reflexión de Antonio Maestre, subdirector de 'La Marea': "Asumir que tú has tenido unas facilidades que otros no han tenido ayuda a relativizar la importancia que tiene el esfuerzo a la hora de conseguir los logros".

Cuando los contactos influyen más que la nota de corte

En este vídeo, laSexta Columna compara una universidad pública y otra privada y descubre que, aunque entrar en la primera requiere mayor esfuerzo, el acceso a los puestos de élite es más sencillo para los de la segunda.