Antonio Maestre lanzó una dura advertencia en laSexta Noche sobre los jóvenes. El periodista afirmó que "mientras las políticas públicas no cambien y no viren hacia el acceso a la vivienda, será completamente imposible que los jóvenes de la clase trabajadora que empiezan a entrar en el mercado laboral puedan emanciparse, tener una vida". "Es imposible que alguien piense en tener familia, cuando no tiene la posibilidad de tener un lugar en el que criarlos", lamentó.

En este sentido, la periodista Ana-Iris Simón criticó que sobre su generación "pesan un montón de imperativos", y advirtió de que "lo peligroso es que están disfrazados de libertades". "Te dicen 'Sé libre de no fundar una familia hasta tardísimo', pero ese sé libre es un imperativo, no puedes hacerlo antes; dicen que seas libre de trabajar en Europa y vivir eso como una experiencia a disfrutar, cuando la realidad es que muchos jóvenes no tienen otra". "Esos imperativos se nos disfrazan de elecciones", subrayó.

Por su parte, el economista Julen Bollain lamentó que "estamos en un bucle perverso". "Como destinamos gran parte de nuestro salario al alquiler, no podemos ahorrar, y como no podemos ahorrar, no podemos acceder a una vivienda", señaló.