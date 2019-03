José Luis Moreno: "A ningún político en mi historia le he dado más que las gracias"

En la lista elaborada por el extesorero están algunos de los empresarios más importantes del país. Casi ninguno quiere dar la cara. Salvo uno. Visitamos en su casa a uno de esos presuntos donantes en negro. Él tiene difícil pasar desapercibido, porque su nombre es muy conocido, José Luis Moreno, empresario de televisión y ventrílocuo de éxito durante los 80 y los 90. Él lo niega todo.

"A ningún político en mi historia le he dado más que las gracias por algún evento al que no he ido por no significarme", asegura el empresario. "A este señor no le hecho visitas en mi vida", añade José Luis Moreno refiriéndose a Bárcenas.

Según Bárcenas, durante una época envió sobres de seis mil euros todos los meses. En los papeles figuran 10 apuntes con el nombre Moreno o José L. Moreno, que el extesorero atribuye al famoso empresario.

De momento, él no está imputado en el caso. Sí lo están otros ocho empresarios que ya han declarado ante el juez. Todos, menos José Mayor Oreja, niegan haber hecho los pagos.