Dave Chapelle lleva más de 20 años haciendo reír sobre el escenario. En 2019 recibió el prestigioso Premio Mark Twain por su impacto en la sociedad estadounidense, pero solo dos años después ha sufrido la cancelación por un monólogo repleto de bromas acerca del colectivo transexual.

Chapelle fue acusado de homófobo y tránsfobo en una campaña en las redes sociales que, aseguraba, "me la suda porque Twitter no es un lugar real". Sin embargo, un teatro llegó a cancelar su espectáculo y durante una actuación llego a ser atacado en el escenario por un espectador armado. "El humor necesariamente tiene que ofender a alguien, porque se usan estereotipos, porque estamos en una ficción", defiende el escritor Edu Galán.

Por su parte, el cómico Albert Boira apunta que "la cancelación ha existido siempre, pero ahora por motivo de las redes se ha sobredimensionado".