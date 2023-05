laSexta ha podido entrevistar al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, que ha dado detalles sobre la proposición de ley del PP para la regularización de los regadíos en el entorno de Doñana. Sobre las hectáreas a regularizar, Fernández Pacheco asegura que "la estimación que hacen los servicios técnicos de la Junta estaría entorno a unas 600 o 700". Sin embargo, cuando el programa le comenta en el vídeo sobre estas líneas que los ecologistas hablan de 1900 hectáreas, el consejero apunta que "habrá que verlo, habrá que dejar trabajar a la comisión".

La Junta de Andalucía insiste en que el agua para los nuevos regantes deberá llegar de un futuro trasvase de la cuenca Tinto-Odiel, pero las obras ni siquiera han empezado. "El único que prometió en su día fue Pedro Sánchez y el único que ha incumplido con Huelva ha sido él", afirma Fernández Pacheco. Sin embargo, el Gobierno cree que ya no toca trasvase. De hecho, los regantes del Tinto-Odiel, de donde saldría el agua, este año deben usar un 15% menos para regar.

"No podemos prometer que van a tener agua porque nadie sabe si va a haber agua", afirma Fernández Pacheco, que indica que "si existen recursos suficientes, habrá agua para los regantes, si no, no la habrá". "Como hay una sequía prolongada vamos a tener que levantar el regadío en España entero y que los agricultores se dediquen a otra cosa", comenta el consejero andaluz, que preguntado sobre si no sería más sostenible reducir las hectáreas de regadío, señala que "si existe la posibilidad de traspasar agua, estamos a favor de que la actividad económica siga su curso".

Sobre si la oposición del Gobierno central, el CSIC, Europa y los ecologistas significa que la Junta de Andalucía se ha podido equivocar en algo, se muestra rotundo: "En proponer soluciones a problemas heredados uno nunca se equivoca".