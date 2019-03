#laSextaColumna estrena nueva temporada con el documental Expedición Bárcenas: de la cima a la sombra. Presentado por Antonio García Ferreras, el programa analizará la relación entre el ex tesorero y Mariano Rajoy: desde que estalló el escándalo el presidente ha pasado de defenderle a evitar nombrarlo para acabar ahora acusándole de presunto delincuente.

#laSextaColumna estudiará la crisis interna que el caso ha generado en el Partido Popular, con varias "familias" enfrentadas.

El programa contará con imágenes en exclusiva de Bárcenas de adolescente y joven, cuando empezaba a hacer amigos en sus excursiones a la montaña. Compañeros de instituto contarán a las cámaras de laSexta cómo se reían de él por estar gordo y aseguran que él se refugió en sus excursiones a la montaña. También explican que tenía que trabajar en verano para pagarse sus viajes. Una de sus amigas de excursión se convirtió en su primera mujer.

Un compañero suyo en el PP también hablará para #laSextaColumna y contará cómo el ex tesorero entró enchufado por su padre a trabajar en la sede de Génova y cómo conoció a su actual mujer, una secretaria del partido. Estos detalles sobre los orígenes de Bárcenas revelan no sólo su carácter, sino su ascenso fulminante en el partido

Para terminar, el programa mostrará cómo vive Bárcenas en la cárcel y si cuenta con nuevos documentos.

#laSextaColumna, seña de identidad de laSexta

A lo largo de sus dos temporadas, el documental denuncia de laSexta se ha hecho un hueco en la parrilla y en su última temporada ha cosechado una audiencia media de más de un millón de personas (1.081.000) y una cuota de pantalla de 6,5%, casi un punto y medio más que en la primera temporada (5,1%).

El máximo histórico se registró el 28 de septiembre con la emisión de 25S: No me grites que no gobierno (1.537.000 y 9.1%). Por otra parte, de su primera temporada destacó la emisión de #Urdangarín: la caída del yerno perfecto, el reportaje registró una media de 1,3 millones de espectadores (7,6%).

Antonio García Ferreras, al frente de #laSextaColumna

Antonio García Ferreras es el presentador de #laSextaColumna. Cuenta con el equipo de informativos encabezado por César González Antón, director de laSexta/Noticias, Álvaro Rivas, director adjunto, y Pablo Fernández, editor de #laSextaColumna, a los que se suma un amplio número de profesionales que profundizan en distintos temas con un marcado espíritu de investigación.