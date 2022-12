Tras el discurso de Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, el general franquista José Millán Astray ordenó al escritor que saliera del paraninfo. Así, el rector salió de allí con semblante preocupado, rodeado de fascistas alzando el brazo. "No podían permitirse un 'Lorca, II parte', y menos con alguien de la proyección internacional de Unamuno, que en aquel momento era el intelectual y escritor con mayor repercusión internacional de España", indicó en laSexta Columna Manuel Menchón, autor de 'La doble muerte de Unamuno'. "Se jugó la vida completamente. En ese momento, Salamanca era la capital del fascismo", expresó, por su parte, Miguel de Unamuno, nieto del intelectual.

De esta forma, Unamuno fue destituido como rector y la Policía franquista empezó a vigilar todos sus pasos, por lo que el escritor decidió recluirse en su casa. "Él temía que lo mataran", señaló su nieto Miguel a laSexta Columna, mientras Manuel Menchón indicó que, en hasta cinco cartas, el intelectual mencionó que iban a ir a su casa a matarlo. "Tiene asumido que va a morir", añadió Menchón.

Finalmente, durante la Nochevieja de 1936, Miguel de Unamuno recibió la visita de un falangista, Bartolomé Aragón, y mientras conversaban a solas, el pensador murió. No había en ese lugar testigos en el momento de la muerte. "Siempre se había dicho que era alumno, amigo y discípulo, pero este señor hacía actos con estética filonazi y organizaba quema de libros", apuntó el autor de 'La doble muerte de Unamuno', a lo que añadió que "lo que sabemos es que Bartolomé comenzó a gritar por la casa que no lo había matado".

En el vídeo sobre estas líneas, el nieto del pensador señala que su familia "pensó que había sido una muerte natural", si bien apunta que "lo enterraron enseguida, no hubo autopsia, ni nada", y "fue todo un poco raro y apresurado". Miguel contó que su familia no pudo velar a su abuelo como habría querido, ya que aparecieron unos falangistas y se llevaron su cadáver. "Se presentaron en casa, se apoderaron del féretro porque sí, y mi familia no pudo hacer nada", lamentó el nieto del intelectual.

