Alfonso Pérez Medina expone que en el PSOE afirmaban que Leire Díez "era una especie de 'Antoñita la fantástica'"

La carrera política de la exmilitante socialista comenzó en un pequeño pueblo de Cantabria, Vega de Pas, donde fue concejal y teniente de alcalde. Después, tuvo cargos relacionados con la comunicación y las relaciones institucionales en empresas públicas.

¿Quién es Leire Díez? ¿Quién es esa misteriosa mujer de rojo? Su andadura política comenzó hace ya unos años en Cantabria, en Vega de Pas, un pequeño pueblo de 700 habitantes. Elena Herrera, periodista en 'eldiario.es', señala que Díez "empezó su vinculación con el PSOE en Cantabria donde fue concejal y teniente alcalde de un pequeño municipio".

Tras ser teniente de alcalde, dejó Cantabria y durante el mandato de Pedro Sánchez, "tuvo cargos relacionados con la comunicación y con las relaciones institucionales en empresas públicas". Pero su nombre no comenzó a escucharse hasta 2025, cuando 'El Confidencial' lanzó una noticia preguntándose quién es ya que querían demostrar que trabajaba para el PSOE.

"Creía que su plan era perfecto"

José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial', quedó con ella cerca de Ferraz. "Ella pensaba que su plan era perfecto, que no tenía fisuras y que iba a ser imposible descubrir lo que estaba haciendo", cuenta el periodista.

El medio envió un fotógrafo a la sede del PSOE y, minutos antes de la cita, vieron como Díez salía de la sede socialista. Olmo cuenta que, cuando acabaron su reunión ella, el fotógrafo, de nuevo, la fotografió entrando en Ferraz.

"Estuve reunido con ella antes de publicar la primera noticia y me dijo que ya no tenía relación con Ferraz, me negó lo más absurdo", expone Olmo, "decía que solamente había estado visitando a un amigo".

Decía que era una 'outsider'

"Cuando estalló el escándalo, los principales dirigentes del Partido Socialista vinieron a decir que no sabían quién era la Leire Díez", cuenta Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta, "que era una persona totalmente 'outsider' que iba por su cuenta, una especie de 'Antoñita la fantástica', una especie de pequeña Nicolás que se hacía pasar por una persona influyente en el PSOE y poco menos que decían que no la habían visto nunca".

El periodista expone que Díez debía ser una persona importante en el partido, "por lo menos por su cercanía con Santos Cerdán". "De hecho, llegaron a abrir un expediente informativo que acabó cerrándose porque la propia Leire acabo renunciando a su militancia en el partido", recuerda Herrera.

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