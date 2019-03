Este año 2012 es un año de récord para España. Récord de manifestaciones y de protestas. Desde el estallido de los indignados del 15-M, llevamos más de 30.000 manifestaciones. Es evidente que el descontento, el enfado y la desesperanza de miles y miles de ciudadanos no sólo disminuye sino que aumenta.



El último ejemplo es la movilización del 25-S, que rodeó el Congreso de los diputados, es decir, la sede de la Soberanía Nacional. Un símbolo preocupante que demuestra que desgraciadamente hay ciudadanos que no se sienten representados por esta política, este sistema y por esta democracia. Un terreno muy peligroso.

La política tiene que reaccionar y tiene que hacerlo cuanto antes. De momento muchos españoles, demasiados, canalizan su cabreo saliendo a la calle para gritar que esta realidad no les gusta.

Con el reportaje '25-S: No me grites, que no gobierno' La Sexta Columna acerca al telespectador todo lo ocurrido en la manifestación del 25-S. Cuenta con todo lujo de detalles cómo se ha organizado. Desde el principio del día, con registros e incautaciones hasta el final con 64 heridos y 35 detenidos.

También las verdades y mitos de una convocatoria que ha sido tachada de intento de golpe de estado por algunos representantes políticos y calificado por otros, tanto como un acto de ultraizquierda como de acto de Ultraderecha.



Se explica, entre otras cosas, qué piden los que han salido a la calle y por qué. Se intenta responder a la pregunta: ¿sirve para algo manifestarse? Varios expertos dan su opinión. Entre ellos Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO que declara que "Está casi todo por hacer y todo es posible".

Se tratan temas como el peligro de la antipolítica, el desprestigio de los políticos y el peligro de que cale ese mensaje entre la sociedad. Y es que, la distancia entre los políticos y los ciudadanos es cada vez mayor a lo que hay que sumar la creencia de los españoles de que el principal problema de España son los políticos, por encima del paro o la crisis económica.