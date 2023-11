Carmen es una de las personas que ha decidido vivir dentro de una autocaravana en Ibiza como alternativa a los precios abusivos de alquiler que tiene la isla. El detonante de esta situación fue la subida de precio que su casera quería realizar a su alquiler, algo que le llevó a comprar su propia caravana.

"Se me fue la cabeza", reconoce a Gonzo, a quien da la bienvenida en su "casa". "A mí no me ha costado nada vivir en una caravana. A mí me encanta", explica, mientras cuenta al presentador de Salvados cómo produce la energía de su hogar o cómo se lleva con sus vecinos.

"La preocupación más grande es que venga un desalmado y me la vacíe. Mis hermanos, mientras esté contenta... Tengo trabajo, una casita, cuando quieres salir sales con la caravana... Lo tengo todo", reconoce.