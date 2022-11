Lisa Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, decidió realizar un valiente discurso frente a Qatar en el que aseguraba que la FIFA había adjudicado la sede del Mundial de forma "inaceptable". Unas palabras en las que recordaba que era importante mirar por la seguridad de los trabajadores y del colectivo LGTBQ.

"Me preocupaban las consecuencias porque muchas gente me alertó", reconoce ahora a Gonzo. Sin embargo, sigue defendiendo que la adjudicación de la sede del Mundial se realizó de manera irregular. "Se le otorgó a un país que no tenía infraestructura", recalca.