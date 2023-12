Esta Navidad, en las comidas y cenas de toda España habrá un invitado común a la mesa. El teléfono móvil se ha convertido en un compañero inseparable para muchos, tan inseparable que nos hace perder la noción de lo que tenemos alrededor, de las conversaciones y momentos que nos perdemos y no podemos volver a recuperar.

El acceso al 'smartphone' también está siendo objeto de debate en las aulas, con el Ministerio de Educación trasladando a las comunidades autónomas la posibilidad de prohibirlos durante el horario lectivo. Para conocer la realidad y los distintos puntos de vista, Gonzo sienta a padres, expertos y alumnos en un programa repleto de puntos de vista... y sin una sola notificación de un móvil.

La primera parada de Salvados es una casa que podría ser la de cualquiera de nosotros esta Navidad. Allí, Gonzo conoce a Alejandro, Conchi, Eva, Ernesto, Ian, Unai, Carles, María, Héctor y Emma, quienes le cuentan al presentador qué uso le dan a sus teléfonos (en caso de tenerlos) y le cuentan cómo ven el acceso de 'smartphones' para la juventud.

En el caso de María, profesora, es contundente a la hora de decir que su hijo, Héctor, no tendrá un 'smartphone' hasta que tenga 16 años. "Yo veo cosas que no... No tienen la edad para tener un 'smartphone'", cuenta en la cocina a Gonzo. Más adelante, aclara que sí que es partidaria de darle un teléfono únicamente para llamar.

Ya en la mesa, Gonzo propone a la familia un juego dividido en tres fases para conocer su uso del móvil y sus conocimientos sobre términos referidos a ello. El primero de los juegos consiste en ordenar de mayor a menor el uso de los móviles de cada uno de los miembros de la familia, algo que arroja sorpresas notables.

Casi ocho horas de uso de móvil

Al ver el teléfono de la abuela Conchi, Gonzo se sorprende al ver que ha gastado siete horas y 43 minutos con la pantalla activa durante el último día, algo que sorprende hasta a su propia nieta. "He aprendido que cuando sea grande no use tanto el móvil", confiesa la pequeña Emma.

Más tarde, conocemos a un grupo de jóvenes que nos cuentan su realidad del uso del móvil y las redes sociales, explicando que, en días de clase, pueden llegar a usarlo durante seis o siete horas. Tal es su control del teléfono móvil que saben cómo pueden saltarse el control parental en un dispositivo como un iPhone.

A ese debate se suman Elisabet García Permanyer y Xavier Casanovas, creadores de la iniciativa de 'Adolescencia libre de móviles', y expertos como Gemma Martínez, investigadora en la Universidad del País Vasco, o Francisco Villa, psicólogo infantil y juvenil, que ven de formas muy distintas el acercamiento que los jóvenes deben tener con los móviles.

"¿Alguno se ha perdido algo importante?"

Ante la posibilidad de prohibir el uso del móvil en menores de 16 años, una de las integrantes de ese grupo, Sara, se muestra radicalmente en contra, ya que cree que los jóvenes "se van a saltar todas las restricciones que les pongan si les apetece". "¿Prohibir el móvil hasta los 16 años? Hay gente en botellones a los 14 años, por favor", añade.

Al acabar el encuentro, Gonzo pide a sus invitados que desconecten el 'Modo avión' de sus teléfonos y que muestren las notificaciones que se han perdido en este tiempo. "¿Alguno de vosotros se ha perdido algo importante?", les pregunta el presentador a sus invitados.

Este programa, el último de la temporada de Salvados, nos invita a reflexionar sobre el tiempo que utilizamos frente a la pantalla de nuestros teléfonos móviles, más si cabe cuando se acercan fechas tan especiales como Navidad o Año Nuevo.