Emiliano García-Page llega al recinto en el que charlará con distintos ciudadanos acerca de sus críticas a Pedro Sánchez y a la ley de amnistía acordada con formaciones independentistas para investir al presidente del Gobierno. Gonzo pregunta al presidente de Castilla-La Mancha si cree que se ha quedado solo en el PSOE por esas críticas.

"En la forma y expresión pública dé una imagen de mayor soledad. De fondo... no, qué va", opina García-Page. También cuenta que vio "una parte importante" de la entrevista de Gonzo a Oriol Junqueras en Salvados, la cual no pudo ver completa por un problema informático.

"A ver si es que su tele no aguanta una hora escuchando a un independentista", bromea Gonzo, a lo que García-Page añade: "No sé ni para qué lo he dicho, porque depende del gobierno autonómico". Para García-Page, vivimos en "una política de trincheras".

"No me planteo las opiniones como si fueran un teatro, a ver quién llena más sillas. Vivimos en una época de trincheras. Los de un lado de la trinchera descalifican al otro lado y al revés. A mí no me da la gana", zanja.