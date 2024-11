Gonzo recuerda a Rita Maestre que antes de las denuncias a Íñigo Errejón por agresión sexual en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás, existió una denuncia de una mujer de Castellón en junio de 2023. "Era una denuncia anónima que habla de que le ha tocado el culo en un concierto", detalla Rita Maestre, que explica que, cuando preguntaron a Íñigo Errejón por la denuncia, afirmó "que estaban ligando y que le puso la mano en la cintura".

"Ustedes estaban en la precampaña de las elecciones de 2023 e Íñigo Errejón iba de número 4 por sumar y era la segunda cara de la lista de Más Madrid", recuerda Gonzo sobre aquel momento a Rita Maestre, a la que pregunta si "miraron para otro lado porque no les convenía un escándalo de uno de sus activos políticos". "No", responde tajante la política, que afirma que visto lo que se conoció después, desde Más Madrid tendrían "que haber hecho más": "No hay duda, lo hemos dicho abiertamente y hemos pedido disculpas". "Para nosotros aquel episodio estaba zanjado", insiste Rita Maestre, que recuerda cómo ella misma en la campaña de las elecciones de 2019 cesó "a un concejal de Más Madrid poniendo en marcha el protocolo porque llevaba una denuncia de un comportamiento inapropiado". "Le pedí el acta y esa persona se fue", recuerda.

Sin embargo, Gonzo le puntualiza que no tiene que ver el caso de Errejón, una cara muy visible para el partido, con la de ese concejal, por lo que insiste en su pregunta: "¿Me puede asegurar que no se puso por delante el rédito electoral que podía aportar Errejón a los valores fundacionales de Más Madrid?". Y es que, además, el periodista recuerda que el partido tiene como frase emblemática "hermana, yo sí te creo". "Lo puedo asegurar", insiste, por su parte, Rita Maestre, que explica que "el entorno de la mujer afectada emitió un comunicado diciendo que quedaba zanjado ese punto".

"No existía la posibilidad de hablar con la persona afectada porque dijo que no quería hablar ni quería poner en marcha el protocolo antiacoso", explica Rita Maestre, que destaca que la joven no quería "avanzar en ningún tipo de reparación". "No quería saber nada más de este tema y el otro testimonio que teníamos es que se trataba de un ligoteo", recuerda Maestre de las explicaciones de Errejón. Por eso, afirma que, "en ese punto intermedio", el camino de Más Madrid "fue lo que pidió la persona afectada, que quería dejar cerrado ese asunto".