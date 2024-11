Después de que Rita Maestre afirme que "ojalá hubieran sabido antes" las agresiones sexuales que varias mujeres han denunciado por parte de Íñigo Errejón, Gonzo le recuerda que "hubo una oportunidad para haberlo visto antes". "Cuando surge la denuncia de la mujer de Castellón en junio de 2023", recuerda el periodista a la política de Más Madrid, a la que pregunta si"el único error" del partido "fue no haber ido más allá en las averiguaciones y dar por buenas las explicaciones de Íñigo Errejón y de Loreto Arenillas, que estaba con él".

"A la vista de los acontecimientos, sientes que es un error que, en su momento, no sentimos que estábamos cometiendo", detalla Rita Maestre, que explica cómo vivió los hechos. La política detalla que el hilo de X, antes Twitter, en el que la joven de Castellón denunció que Errejón le tocó el culo, "desaparece" . "Era una denuncia anónima que habla de que le ha tocado el culo en un concierto", recuerda Maestre, que explica que cuando preguntaron a Errejón por la denuncia afirmó "que estaban ligando y que le puso la mano en la cintura".

Además, la política de Más Madrid afirma que "el espacio feminista público en el que se da este episodio publica un comunicado en el que dice que no quiere saber nada más del tema, ni de la puesta a disposición que se hace desde Más Madrid al conocer el episodio, que lo dan por zanjado". "Lo que en su momento pareció un hecho aislado que no nos permitía pensar en ninguna pauta general de comportamiento, a la vista de los acontecimientos, era una pauta general y fue un error no ir más allá", reconoce Rita Maestre.

Pero, ¿dio credibilidad a esta denuncia por lo que conocía a Errejón o no le sorprendió? "No lo sé", afirma Rita Maestre, que explica que se trataba de "una historia en la que un tío le toca el culo y luego dice que está ligando y era en la cintura": "Digamos que no es la primera vez que escucho una historia similar". "Sin quitarle verdad, no es un hecho absoluto excepcional", afirma Rita Maestre, que confiesa qué pensó al conocer la denuncia de la joven en las redes sociales: "Pensé, que 'qué necesidad', que qué habría de cierto, que qué raro...". Por último, reconoce que desde el partido hubieran "salido de dudas" si hubieran "seguido más allá a pesar del cierre de la chica afectada", que dijo que no quería volver a hablar del tema.