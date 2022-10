Los ejecutivos de las empresas del Ibex 35 ganan 60 veces más que sus trabajadores, ¿por qué después de tres crisis la brecha salarial cada vez es más grande? José Moisés Martín lo tiene claro: "todo surge tras la crisis del 73". El economista explica cuáles fueron los factores que han desencadenado esta situación.

Por su parte, la politóloga Cristina Monge destaca lo unidas que están la política y la economía y desvela si cree que volverá a suceder un fenómeno parecido al 15M a raíz de esta crisis que estamos viviendo.

Lo cierto es que este es un problema que ya están comenzando a notar muchos empresarios y familias. En la nueva entrega de Salvados, Gonzo ha hablado con la dueña de un bar que no ha dudado en explicar lo mucho que le está costando poder sacar su negocio adelante debido al gran aumento del precio de la luz. "No saco beneficio. He pasado de pagar 800 a 3.000 euros en luz", explica.

Sin duda, un problema que afecta a todos y que cuya solución pasa por hacer un gran cambio. El economista José Moisés Martín advierte que es necesaria una refundación del capitalismo para sobrevivir a la situación actual: "Por su propio bien veremos una transformación irreconocible del capitalismo".

Por otro lado, la antropóloga Yayo Herrera ha recalcado que, una de las cosas que hay que tener claras es que la materia prima del planeta es limitada. Por este motivo, no ha dudado en criticar duramente el optimismo de Pedro Sánchez al asegurar que "habrá progreso tras la crisis". Unas declaraciones que asegura que le parecen "lamentables".

Por último, en otra de las noticias más destacadas de esta nueva llamada 'Inflación: el precio injusto', los expertos a los que ha entrevistado Gonzo han querido "desmontar" la gran estafa de la extrema derecha. Un momento que han aprovechado para advertir sobre lo que podría ocurrir si la izquierda comienza a hacer políticas de derechas con las crisis y se resigna a que las derechas ganen las elecciones: "Es abrir la puerta a opciones autoritarias y misóginas".