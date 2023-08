"El problema que tenemos ahora es que la tarta no va a crecer más o va a crecer muy poco, con lo que todas las expectativas de progreso de las nuevas generaciones están en reparto", advertía el economista José Moisés Martín en Salvados en la entrega dedicada a la inflación que se emitió en octubre de 2022.

Esto de "la tarta", Martín se lo había encontrado "mil veces", aseguraba en su conversación con Gonzo. "El problema es cuando le estás diciendo a la gente que no se preocupe por ser pobre porque su hijo va a progresar. Es que, a lo mejor, no", reflexionaba. "Hay que ser serios: o cambiamos el sistema o su hijo no va a progresar", explicaba.

La politóloga Cristina Monge se mostraba de acuerdo con esta afirmación de su compañero de mesa en este programa. "En esto que llamamos las democracias occidentales en las que el pacto social ha dado lugar a un cierto estado de bienestar, en unos sitios más que en otros, y donde, de alguna forma, ha habido una cierta redistribución de las riquezas, donde hemos estado pagando nuestros impuestos, a los ricos les ha ido bien también", analizaba. Para ella, "a los ricos también les interesa que exista un estado de bienestar, cohesión social y cierta justicia redistributiva". "A ellos, a los primeros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Salvados de octubre de 2022.