Emiliano García-Page ha debatido en Salvados con el militante socialista Paco Medina, de Vélez-Málaga, que le echa en cara sus críticas a Pedro Sánchez, si bien matiza que "la lealtad no es sinónimo de sumisión". "Puede haber un tinte de deslealtad en las formas de trasladar la discrepancia. Le han utilizado como azote de Pedro Sánchez", cuestiona Paco Medina.

Ante esta crítica, García-Page le lanza varias preguntas: "¿No crees que soy leal a lo que hemos llevado al programa electoral? ¿No hay que serlo? ¿El secretario general del partido tiene que ser leal al programa electoral o no? Si hemos ido a pedir el voto a millones de españoles para hacer una cosa y hacemos la contraria, ¿a quién le faltamos la lealtad?". García-Page añade que la derecha "no conseguirá que pasemos la frontera de la traición".

El presidente de Castilla-La Mancha critica los cambios de opinión "de un día para otro", considerando "más honesto" decir abiertamente a la ciudadanía que la amnistía era necesaria para gobernar "y que donde he dicho digo, digo Diego".

"No es lo mismo si una mayoría absoluta del PSOE hubiera planteado una amnistía a que la amnistía sea consecuencia, con dosis de baja moral, de las condiciones de independentistas, de chantaje y de amenaza. No es lo mismo querer perdonar a que la amnistía la firmen quienes han sido amnistiados. Cuando hablemos de dinero, ¿qué hace el presidente de Castilla-La Mancha? Dinero que no viene aquí, dinero que tengo que defender que venga", afirma García-Page.