Una pequeña empresaria afectada por la DANA: "Voy a cerrar la empresa, ¿cómo la voy a levantar?"

Casas, negocios, zonas de ocio... todo quedó devastado en Valencia con la DANA. Y muchos lugares no volverán a ser los mismos o negocios no se volverán a abrir. Es el caso de una mujer que se encuentra Gonzo, que le confiesa que no puede reabrir su empresa.

"Esto era un negocio de mis abuelos, luego de mis padres y de mi tía y ahora de mi hermano y mío. Ahora esto está precintado porque está con lodo, con cartón putrefacto. Va a venir la UME porque todo eso son hongos y porquería y hay que quitarlo. Se ha devastado todo", relata la mujer a Gonzo mientras andan por el local.

Tras ver el interior del establecimiento, Gonzo pregunta si reabrirá el negocio y la mujer le responde con contundencia: "Yo voy a cerrar la empresa. ¿Cómo la voy a levantar? Yo tengo un negocio porque lo heredado, no porque lo he creado. Yo no compro y vendo. A mí me hace falta mano de obra. Vamos a pagar finiquitos y yo no espero nada. Habrá muchas ayudas, ¿pero cuándo? Mis gastos no pueden estar corriendo".