Patricia Wulf fue la primera persona en dar su nombre para denunciar que había sufrido alguna situación de acoso con Plácido Domingo. "En el estreno de 'La flauta mágica' fue la primera vez que me sentí incómoda", ha desvelado a Gonzo.

Esta mezzosoprano detalla cada una de las situaciones que vivió con Plácido Domingo y que le hicieron tener miedo. "Temía por mi carrera. Las noches en las que él realmente insistía tenía miedo de ir a mi coche", ha reconocido. Además, ha recalcado que estas actitudes del director de orquesta eran conocidas por todos. "Se sabía que esto pasaba. No me esperaba que me pasara a mí".