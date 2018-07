Zygmunt Bauman y José Luis Sampedro: diez reflexiones que Jordi Évole tuvo el lujo de escuchar en Salvados

"El regalo más importante que puedes hacer es tu tiempo"

El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman analiza con Jordi Évole la dependencia del móvil y critica que "si estás constantemente atento a los mensajes que te llegan no puedes dedicarle tiempo a tus hijos".

"La gente joven no tiene habilidades sociales y sin el diálogo estamos perdidos"

Zygmunt Bauman destaca en Salvados que "vivimos en un mundo caótico y desorganizado, y la única manera de atravesar esa masa es la habilidad de conversación y contacto inteligente".

"Mark Zuckerberg se dio cuenta de que nuestra peor pesadilla es ser abandonados"

El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman explica el éxito tanto del millonario Mark Zuckerberg con Facebook como de otras redes sociales: "Twitter es la manera de evitar ser excluido de la esfera pública".

"Las tecnologías dan oportunidades pero tienen un precio a pagar ¿vale la pena?"

Jordi Évole analiza en Salvados con el sociólogo Zygmunt Bauman la dependencia a las nuevas tecnologías. "Lo único que quiero es que la gente medite cómo es esa balanza de pérdidas y ganancias", explica el filósofo sobre la adicción al móvil.

"Ninguna conexión tecnológica es lo suficientemente profunda como para romper la soledad"

Bauman, sociólogo y filósofo, explica que las personas "están permanentemente disponibles, no tienen vida privada" e incluso "mucha gente se siente desuda si sale a la calle sin el móvil".

"Hemos recibido una vida así que vamos a vivirla"

Salvados emitió la entrevista a José Luis Sampedro grabada en su casa en enero de 2012. La entrevista fue reeditada incluyendo contenido inédito y actualizada con noticias y temas sobre los que Sampedro ofrece su particular punto de vista.

"Nos educan para ser súbditos y no para tener pensamiento propio"

Jordi Évole pregunta a José Luis Sampedro qué le diría a esa familia que ha trabajado de manera honrada y ha formado un capital y lo ve peligrando, cómo le tranquilizaría. Una pregunta difícil porque “depende de cómo somos”, comenta el escritor. “Nos educan muy mal para ser productores y consumidores, para ser súbditos y no para tener pensamiento propio”.

"No es difícil meter mano a la banca. Lo que pasa es que no quieren hacerlo"

José Luis Sampedro asegura en Salvados que un gobierno prefiere salvar a un banco en vez de a una persona que tiene una hipoteca y que no puede pagarla porque “el banco manda mucho más que una persona y manda mucho más sobre el presidente del Gobierno”.

"El hombre libre primero razona y luego se cree lo que ha razonado"

El economista y escritor José Luis Sampedro habla en Salvados de la iglesia y la explotación de la palabra 'culpa'. Asegura que es una institución "arquetipo de razonar al revés", ya que para ser libre, el hombre “primero razona y luego se cree lo que ha razonado”.

"La vida del político no me interesa, no me produce satisfacción"

Con todos los seguidores que ha conseguido José Luis Sampedro, gracias a la implicación también en el 15-M, el escritor reveló en Salvados que el PSOE le intentó ‘fichar’ pero que la vida de político no le interesa.