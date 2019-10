Rosa Lluch, hija de Ernest LLuch, exministro asesinado por ETA, asegura en Salvados que le "sienta fatal" cuando ciertos líderes políticos hablan de que existe terrorismo en Cataluña.

"Me hacen revivir un dolor que no ha dejado de existir. Utilizar el concepto terrorismo con esa banalidad y frivolidad para mi muy preocupante. Solo genera más dolor y por otra parte un cierto menosprecio a las víctimas que hemos sufrido el terrorismo", señala.

La también candidata de En Comú Podem al Senado, asegura que existe "un interés en dividir Cataluña en dos bandos", algo que rechaza de pleno: "Hay un bando independentista, un bando no independentista y luego hay una inmensidad de personas que piensan cosas distintas con matices distintos".

Lluch explica que el adjetivo equidistante "lo utilizan como insulto cuando en el fondo es un piropo": "El equidistante es aquel que sabe entender las distintas posturas e intenta que se encuentren".

La política también ha criticado que el presidente del Gobierno no coja el teléfono a Quim Torra: "Me parece una irresponsabilidad, me parece que es parte de su trabajo. Otra cosa es que cuando conteste le diga cosas que no le gusten o hablen de lo que sea, pero la obligación del presidente es estar a la disposición de otro presidente, más en un momento como el actual".

Otros momentos destacados

En otro momento, Gemma Nierga y Rosa Lluch han visto por primera vez juntas el manifiesto que la periodista hizo tras el asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA. "No había calibrado lo mucho que me podría emocionar al ver esto a tu lado", ha señalado Nierga.

Por otro lado, el equipo se Salvados se trasladó hasta una de las manifestaciones contra el procés en Barcelona y allí varios testimonios aseguraron a Gonzo que estaban "hartos" de la violencia en las calles tras la sentencia: "Ellos pueden gritar libertad, yo tengo que esconder mi bandera".