El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido entrevistado por Gonzo en el primer programa de Salvados de 2021. Durante el encuentro, que se podrá ver este domingo a las 21:25 horas en laSexta, el máximo dirigente de Unidas Podemos analiza la gestión del Gobierno de coalición en su primer año de vida y la relación con su socio, el PSOE.

La subida del precio de la luz en plena ola de frío, los escándalos que han explotado en la Familia Real, las relaciones con Cataluña y, por supuesto, la grave situación epidemiológica que atraviesa España por la pandemia de coronavirus son algunos de los temas que Gonzo tratará con el vicepresidente. El periodista ya ha adelanta que algunas de sus respuestas "no dejarán indiferente a nadie".

Por el momento, ya hemos podido saber que Iglesias ha afirmado haberse dado cuenta "de que estar en el Gobierno no es estar en el poder". También, que pese a gobernar con los socialistas mantiene sus 'peros': "No me fío de nadie, sé quién es mi socio de Gobierno". El vicepresidente ha aprovechado la entrevista para tratar el futuro de la coalición, pero también la evolución de su trayectoria política.

Esto es, cómo ve las cosas ahora, siendo vicepresidente del Gobierno, años después de que su partido se alzara como fuerza referente alternativa de la izquierda nacida de los movimientos sociales del 15M. ¿Le ha cambiado mucho su actividad en el Ejecutivo? ¿Qué salud tiene la formación morada tras las polémicas forjadas dentro de su propio partido?