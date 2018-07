¿QUÉ OPINA SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN CATALUÑA?

"El 6 y el 7 de septiembre para mí son definitivos para decir así no", afirma la periodista Mercedes Milá, que relata en Salvados cómo vive la situación política que atraviesa Cataluña. "Lo he vivido con la máxima paz y frialdad que he podido. Tratando de hacer entender y entender", apunta. No obstante, Mercedes Milá confiesa no ser partidaria de la prisión provisional a los líderes políticos.