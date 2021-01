Gonzo comienza su entrevista con Pablo Iglesias en plena calle de Madrid, donde continúan restos de la histórica nevada de la borrasca Filomena que ha colapsado la capital. "Hay que reconocer que un poco de mala suerte sí han tenido. Llegan al Gobierno y en un año han tenido que lidiar con la peor pandemia de 100 años. Para celebrar el aniversario, la mayor nevada que ha caído en el centro del país en 114 años", repasa el presentador, que señala a Iglesias que "hay mucha gente que dice que para ellos es peor, porque han tenido que verle a de vicepresidente".

"Sí, un año de socialcomunismo y esto parece Moscú, ¿verdad?", bromea Pablo Iglesias que afirma que no sabe "qué más puede pasar": "¿Que lleguen los extraterrestres la semana que viene". "¿Igual están aquí y hay alguno ya en el Consejo de Ministros?", le pregunta Gonzo, a lo que el vicepresidente contesta tajante: "Lo pienso a veces". Y es que Pablo Iglesias insiste en que "en política hay que desconfiar siempre". Además, en plena conversación un hombre interrumpe la entrevista a grito de "que baje la luz". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la reacción de Pablo Iglesias, su reflexión sobre la desconfianza entre el Gobierno de coalición y su crítica sobre la gestión de la nevada en diferentes sitios de España: "No me veo con una pala haciéndome una foto".