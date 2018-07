CON UN MARIDO ENFERMO

Una mujer cuenta a Jordi Évole en el décimo aniversario de Salvados su historia, la de una mujer que siendo joven tuvo que dejar de estudiar para cuidar de sus hermanos. Además, lamenta su situación actual: "He estado trabajando 23 años, con tan mala suerte de que sólo he cotizado tres y ya no me queda nada".