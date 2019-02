Cuando se cumplen cinco años de la emisión de Operación Palace, Salvados saca a la luz toda la verdad de una mentira. Jordi Évole habla de esto con el periodista Iñaki Gabilondo y el escritor Sergi Pàmies.

Sobre la "cultura del zasca" en el periodismo, Iñaki Gabilondo dice que "es viejo" y lamenta que "en ocasiones, los titulares sean ganchos que mienten o que no dicen nada relacionado con la información en sí".

Además, Iñaki Gabilondo denuncia que "los 'me gustas' y 'no me gustas' están creando unas distorsiones bastante grandes de las cosas". Lamenta también que "en el periodismo instantáneo, acumular clics y clics a veces impide la confirmación". En este sentido, el periodista lanza una pregunta: "¿Cómo coordinamos también el ritmo de la información con las nuevas tecnologías que obligan a ir a más y más velocidad, proporcionando más y más material?".

Gabilondo insiste en que la realidad es compleja y que no es fácil contarla porque "las cosas no son una enorme simpleza".

El escritor Sergi Pàmies considera que "el concepto asesino es el de 'minuto a minuto'" y alerta de que "se deteriora el criterio racional".

