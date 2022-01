Salvados se desplaza hasta la Universidad Complutense de Madrid para hablar con los universitarios sobre los problemas de salud mental que sufren los jóvenes españoles. "Tengo diagnosticada ansiedad desde que entré en la universidad", cuenta una joven, que recuerda cómo sufrió un ataque en el Metro: "He llegado a pedir a personas desconocidas que me ayudaran a salir del vagón porque no podía".

Por otro lado, otra estudiante cuenta que sufrió un trastorno de la alimentación: "Al final cuando adquieres conductas que no son normales la gente se da cuenta de que tienes un problema, pero viene de mucho más atrás". Y es que la joven señala que el problema "viene de unas exigencias desde que eres pequeña": "De un Educación primaria en la que sacar un 7 era una discusión en casa, donde ser la niña buena era una obligación".

La mayoría de los jóvenes está de acuerdo: el futuro les agobia. "Pienso mucho en el futuro y el psicólogo me ha ayudado", reflexiona un chico mientras que una joven afirma que la Seguridad Social te da cita con el psicólogo en seis meses: "Eso no es una solución, no todo el mundo se puede pagar uno privado". "Te da un medicamento y no te dan más porque la ayuda real de tiempo es materialmente imposible con el sistema de sanidad que tenemos", afirma otra. Puedes ver sus reflexiones completas en el vídeo principal de esta noticia, donde también reflexionan sobre el suicidio en jóvenes.