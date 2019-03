Josep Caminal: "El resto de mi vida me acompañarán preguntas que no tienen respuesta"

ASEGURA QUE LE PREGUNTAN TODAVÍA POR EL LICEO

El exdirector del Liceo entre 1993 y 2004, Josep Caminal, explica en Salvados que lo que se hizo antes del incendio por parte de las administraciones fue "poco", porque no se actuó con la diligencia debida en el momento. ¿Por qué no cerró el teatro? ¿Qué pasó con el incendio? Preguntas para las que no tiene respuesta.