Mònica Bernabé, enviada especial del Diario 'Ara' al país, charla con Gonzo sobre lo que ha supuesto para los afganos, sobre todo las mujeres, la marcha de las potencias internacionales del país y la llegada al poder de los talibanes. Además, Gonzo confiesa a la corresponsal que mientras preparaba en Afganistán la entrevista, la mayoría de los afganos con los que hablaba le acaban preguntando "si les ayudaba a salir del país porque temían por sus vidas". Entonces, ¿ya han empezado las represalias de los talibanes?

"Está claro que la gente que formó parte del Gobierno y que ocupaban altos cargos o personas que trabajaron directamente con los extranjeros, digamos que su situación no es la mejor y no se sabe qué puede pasar con ellos", afirma Mónica Bernabé. Y es que aunque la periodista explica que "el discurso talibán de cara a la galería es que la gente que trabajaba en el anterior Gobierno no tiene que tener miedo porque ellos quieren incluir a todo el mundo, la realidad es que es otra".

Pero, ¿hay algún colectivo más que los talibanes tengan en su objetivo? "Bueno, uno de los colectivos, por ejemplo, las diputadas afganas que se quedaron aquí tiradas porque resulta que nadie se acordó de ellas. Que tiene narices el tema", destaca indignada la periodista, que recuerda el peligro que tienen al quedarse en el país: "Lógicamente, ser mujer, haber participado en la vida política y ser activa en defensa de los derechos de las mujeres no es la mejor tarjeta de presentación hacia los talibanes".