Gonzo entrevista en Salvados a Alberto Saiz, director del CNI desde 2004 a 2009. Saiz, al que José Bono nombró un mes después del 11M, explica cómo desde el CNI se advirtió tres días antes de un posible atentando yihadista: "Desde noviembre de 2003 el CNI tiene reuniones regulares con la Comisaría de Información de la Policía Nacional y en noviembre le marca la línea de investigación más potente era el argelino Allekema Lamari, quien manifestó desde el principio sus ánimos de venganza contra España".

"Estas llamadas de atención sobre la peligrosidad de reprodujeron hasta días antes del atentado", insiste el exjefe del CNI, que asegura que "la Policía no consideró nunca que esta información era valiosa y priorizó su propia información". "No había un sistema de coordinación y todo quedaba en manos de las decisiones personales de los responsables" del departamento, explica Saiz. Entonces, ¿se pudieron evitar los atentados del 11M? "Se pudo hacer algo más si se hubiera hecho algo más en los previos, del control e incluso detención de Lamari", explica Saiz, que afirma que "si se hubiera conseguido aquello posiblemente el atentado no se hubiera producido con casi toda certeza porque él era un elemento principal dentro del grupo". Puedes ver su reflexión al completo sobre el 11M en el vídeo de arriba.