Esther: "Yo en este país no soy bien recibida, por tanto, me voy"

ESTHER EXPLICA POR QUÉ SE HIZO INDEPENDENTISTA

Esther y Conchita, vecinas de la finca, son independentistas a pesar de no ser catalanas y explican sus razones a Cristina Cifuentes. La presidenta dice, en Salvados, que entiende pero no comparte esa situación porque entran en juego sentimientos que "no son fáciles de explicar".