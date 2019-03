Esperanza Aguirre: "Estoy absolutamente a favor de la dación en pago"

Esperanza Aguirre asegura que le ha afectado la crisis, ya que tiene "un hermano en el paro" y "una nuera que seguramente será afectada por un ERE". Para la expresidenta de la Comunidad de Madrid es doloroso para ella porque formó parte "de un gobierno que creó cinco millones de empleos" y "la pérdida de empleo le pasa a muchas familias".

Preguntada por los desahucios, la líder del Partido Popular de Madrid revela que está "absolutamente a favor de la dación en pago": "La mayoria de la gente pensamos que la hipoteca quiere decir que a mí me dan un dinero para comprar un piso y que si no puedo pagar se quedan con el piso. Lo que ha sido un drama es que el valor del piso haya bajado y que ademas de que te quiten el piso tienes que devolver el dinero". Eso sí, ante la comparación de Jordi Évole con Ada Colau, Aguirre se muestra rotunda: "No tiene nada que ver Ada Colau conmigo. No, en absoluto".