Ensaf Haidar: "Mi marido fue condenado a diez años de cárcel, 1.000 latigazos y multa de 250.000 euros por renunciar al Islam"

EL ISLAM, LA IMPOSICIÓN PARA LOS CIUDADANOS DE ARABIA SAUDÍ

Ensaf Haidar explica a Évole en Salvados que "si eres de Arabia Saudí tienes la obligación de ser musulmán" y afirma que no tiene ninguna relación con su familia porque estaban en contra de ellos por pensar diferente. "Según la ley de Arabia Saudí, mi familia puede hacer que me divorcie de mi marido aunque yo no quiera", explica Haidar, que asegura que su familia ha pedido el divorcio.