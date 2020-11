Gonzo y Yolanda Díaz se reúnen con varios riders para conocer cómo se encuentra su situación laboral y sus condiciones de trabajo. Estas tres personas son trabajadores que recurrieron a Amazon Flex porque las otras opciones de vida se le han perdido. Es el caso de Lidia Camargo, quien tenía una tienda de animales, pero cambió su negocio por ser rider. Ahora, la joven trabaja en Amazon Flex. "Tuve que cerrar la tienda porque ya no era viable, porque el pequeño comercio se ha ido al garete la mayoría y las nuevas normativas que nos sacaban ayudaban solo a las grandes superficies", critica Lidia, que explica que está contenta con este tipo de trabajo y afirma que no se considera precaria: "Gano bastante más que lo que ganaba con mi propio negocio".

Preguntados por Gonzo si creen que si no fuese por estas plataformas no tendrían trabajo, mientras las dos mujeres afirman que si no fuera por éstas, estarían en el paro, el hombre explica que él sí, ya que "trabajaba en la mensajería tradicional". "Es verdad que todas estas plataformas al final están quitando puestos para todas las empresas de reparto tradicional", lamenta el rider, que explica cómo le "agobia la precariedad económica" en este tipo de trabajo porque su "límite económico es semana a semana".

De la experiencia de David y Lidia se saca otra conclusión. Él hablaba que las grandes plataformas al final se acaban llevando a los clientes. Ella hablaba de que el pequeño comercio queda olvidado porque todo va hacia las grandes superficies. Pero ¿se puede luchar contra eso? Yolanda Díaz afirma que "se debe luchar contra eso". "No tenemos nada contra las plataformas digitales. Son buenas porque el mundo y el modelo productivo han cambiado, pero tienen que garantizar condiciones laborales dignas".

Entonces, ¿a qué se espera para regular esta relación de la nueva economía? Yolanda Díaz contesta sobre ello en el vídeo principal de esta noticia en el que además debate con Lidia, una de las rides, sobre la 'ley rider'. Y es que la joven afirma que "con la ley que van a sacar a los rider les van a quitar el trabajo" porque "se va a destruir al 75% de los trabajadores". Algo en lo que la ministra de Trabajo no está de acuerdo. ¿Está cuantificado el dinero que pierde el Estado con esta estrategia de falsos autónomos que utilizan plataformas como Glovo o Deliveroo? Díaz contesta en el vídeo.